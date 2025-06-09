Українці виступлять на одній сцені з росіянами на фестивалі у Польщі: про кого йдеться

Пішов четвертий рік повномасштабного вторгнення, а росіяни та українці продовжують виступати на одній сцені за кордоном. Цього літа в Польщі відбудеться музичний фестиваль, куди запросили російських та українських артистів.

Музичний фестиваль READY FEST пройде 22 серпня у Варшаві, передає Show 24 з посиланням на анонс події. Хто з українських артистів погодився виступити з росіянами на одній сцені – читайте у матеріалі.

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На фестивалі READY FEST з'явиться кілька росіян: реп-виконавець Face, який стане хедлайнером, дует IC3PEAK, співачка Монеточка, панк-гурт "Порнофільми". На сцені виступлять й українські артисти: співак Іван Дорн, рок-гурту "Нервы" та реп-виконавець вышел покурить, в чиїх репертуарах здебільшого російськомовні пісні.

Квитки коштують від 215 до 650 злотих – це приблизно від 2390 до 7230 гривень.

Афіша до READY FEST / Скриншот з сайту

Зазначається, що READY FEST – місце, де "музика не має кордонів".

Позиція Івана Дорна та гурту "Нервы"

Нагадаємо, що після початку російсько-української війни у 2014 році Іван Дорн продовжував виступати в Росії, за що його критикували. У 2017 році в інтерв'ю Юрію Дудю співак заявив, що українці та росіяни – "брати".

Після початку повномасштабного вторгнення Дорн нібито засудив дії Росії та виїхав за кордон, однак не один раз осоромлювався через виступи з росіянами. Його позиція у багатьох досі викликає питання.

"Нервы" – український гурт, який здебільшого виконує пісні російською мовою. До 24 лютого 2022 року музиканти активно розвивали свою кар'єру в Росії. У березні того ж року засновник колективу Євген Мільковський заявив, що вони припиняють свою діяльність на території країни-агресорки.