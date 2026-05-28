Василь Байдак вразив виконанням першої пісні, яка прозвучала в космосі

Стендап-комік Василь Байдак став героєм 5 випуску 2 сезону авторського проєкту Тіни Кароль "Дім звукозапису". Він продекламував пісню "Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю".

Новий випуск "Дому звукозапису" вийшов сьогодні, 28 травня, на офіційному ютуб-каналі проєкту.

Слова до пісні "Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю" написав Михайло Петренко, а музику створила Людмила Александрова. Це перша українська композиція, яка прозвучала в космосі.

Василь Байдак перетворив легендарну пісню на мелодекламацію – це художня декламація віршів або прози під музичний супровід. А допомагав стендап-коміку саундпродюсер Ігор Кириленко.

Коли мене покликали, то сказали: "Спробуєш заспівати". І я думав, що там буде щось легке. Потім мені включають цю пісню, де Солов'яненко співає оперним голосом. Ну що це таке? Як я це зроблю?,

– сказав Байдак.

До речі, у випуску показали, як Тіна Кароль та Сергій Жадан їхали до Слов'янська, де народився Михайло Петренко. У місті є бібліотека його імені, куди артисти й відправилися.

Цікаво, що авторство вірша "Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю" й досі приписують Тарасу Григоровичу Шевченку, адже йому подобалася творчість Петренка.

"Насправді ця плутанина виникла ще давно. У 1876 році у львівському часописі "Правда" надрукували цей вірш, підписаний Тарасом Шевченком. Однак уже через 11 років Олександр Кониський на сторінках іншого часопису спростував цей міф. Він пояснив, що редакція не до кінця перевірила всі факти, взяла тексти, які дійсно були написані рукою Шевченка, але це був просто нотатник, куди Шевченко вніс цей вірш, який йому сподобався", – розповіла Елла Євтушенко, авторка ютуб-каналу "Як по нотах".

Нагадаємо, гостею попереднього випуску "Дому звукозапису" стала Альона Омаргалієва. Вона переспівала легендарну пісню "Стожари" Назарія Яремчука.

"Це хітяра. Вона мене повертає в якісь класні, теплі, мирні, дитячі часи. Для мене це в першу чергу Україна. "Стожари" – це пісня-надія. Коли я її слухаю, мені хочеться жити. Мені хочеться дарувати людям надію, що все буде добре. Я впевнена, що через пісню я досягну такої мети", – зазначила співачка.

Цікаво, що перед створенням кавера на "Стожари" Омаргалієва радилася зі своїм чоловіком Тамерланом. Він порадив дружині повернутися до самої себе.