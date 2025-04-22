Як і де сьогодні живе Василь Вірастюк – найсильніша людина світу та багатодітний батько

Сьогодні, 22 квітня, Василю Вірастюку – українському спортсмену та політику, виповнився 51 рік. Попри те, що його спортивне життя складається з низки досягнень, в особистому ж було чимало падінь.

Вірастюк родом з Івано-Франківська. У 10 років почав займатись легкою атлетикою, а після 8 класу вступив до Технікуму фізичної культури. Потім Василь був на військовій службі, однак не полишав тренувань з легкої атлетики. Як складалось життя найсильнішої людини світу, яка трагедія трапилась в особистому житті та де спортсмен зараз, дізнавайтесь у матеріалі Show24.

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Від спортсмена до політика

У 2000 році почав займатись силовим багатоборством STRONGESTMAN. Уже за два роки виборов титул "Найсильнішого у Центральній Європі". Зокрема, на сторінці Вірастюка зазначено всі його призові місця, які він отримав багато років тому.

Призові місця Василя Вірастюка на змаганнях / Скриншот з інстаграму

У 2021 році Володимир Зеленський запропонував стронгмену балотуватись у народні депутати на довиборах на Прикарпатті. 15 червня того ж року Вірастюк склав присягу у Верховній Раді, як депутат від партії "Слуга народу", під вигуки "Ганьба".

Василь Вірастюк склав присягу народного депутата: дивіться відео онлайн

Головна причина мого приходу у політику – психологічна реабілітація ветеранів через фізичну культуру і спорт. На цей час я є головою Підкомітету психологічної реабілітації через фізичну культуру військовослужбовців,

– розповідав два роки тому Василь Вірастюк.

Особисте життя

Першою дружиною спортсмена та політика була Світлана Забіяка. У подружжя народився син Адам, однак сімейне щастя тривало не так довго, як того б хотілось.

У 2006 році Василь та Світлана поїхали на гірськолижний курорт до Туреччини. Тоді жінка вирішила покататись на гірськолижній трасі, але в цей момент зійшла лавина. На жаль, дружина Вірастюка загинула.

Чоловік довго оговтувався від втрати, однак зрозумів, що відповідальність за їхнього сина тепер лежить тільки на ньому.

Василь Вірастюк з першою дружиною / Скриншот з ютубу

У 2007 році спортсмен одружився вдруге. Його обраницею стала жінка Інна, яка працювала у фармацевтичній компанії. Через рік у них народився спільний син Олег. Під час другої вагітності у 2010 році подружжя потрапило в аварію. На жаль, дитину врятувати не вдалось. Однак у 2016 доля посміхнулась до Василя та Інни й на світ з'явилась друга спільна дитина – хлопчик Сашко.

Але у січні цього року політик підтвердив, що офіційно розлучився з Інною. Відомо, що на початку повномасштабної війни жінка виїхала за кордон. Їхній шлюб не пройшов випробування відстанню: Василь Вірастюк закрутив стосунки з іншою. У нових стосунках народилось два сини – Володимир і Ярослав.

Василь Вірастюк вп'яте став татом / Скриншот з інстаграм-сторіс

У Вірастюка також цікавились, чи готовий він знову одружитись.

Де зараз Василь Вірастюк

Як відомо, спортсмен живе та працює в Україні, допомагає армії, а в соцмережах активно ділиться контентом щодо проведення змагань й ігор для ветеранів війни. У січні 2023 року Вірастюк отримав нагороду від Валерія Залужного.

Василь Вірастюк отримав відзнаку від Валерія Залужного / Фото з інстаграму

У соцмережах друзі спортсмена уже привітали Василя з днем народження і побажали йому міцного здоров'я, сімейного затишку та мирного неба над головою.