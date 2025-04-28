Світлана Білоножко вшанувала пам'ять чоловіка й показала, який вигляд має його могила

Вдова народного артиста України Віталія Білоножка провідала його могилу. Світлана Білоножка показала фото з Байкового кладовища, де спочиває її чоловік.

Через тиждень після Великодня, у поминальні дні, Світлана Білоножко прийшла на могилу чоловіка. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку співачки.

Дивіться також Буду сумувати за тобою, – Джастін Бібер шокував звісткою про горе в родині

Народний артист України Віталій Білоножко похований на Байковому цвинтарі в Києві. Там і показалася його дружина, яка зробила фото біля могили покійного чоловіка.

Світлана Білоножко вшанувала пам'ять коханого. Вона поклала на могилу гостинці та принесла букет червоних троянд.

Поминальний день. Була у Віталіка,

– підписала знімок Світлана Білоножко.



Світлана Білоножко відвідала могилу чоловіка / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про смерть Віталія Білоножка