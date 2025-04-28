Через тиждень після Великодня, у поминальні дні, Світлана Білоножко прийшла на могилу чоловіка. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку співачки.
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Народний артист України Віталій Білоножко похований на Байковому цвинтарі в Києві. Там і показалася його дружина, яка зробила фото біля могили покійного чоловіка.
Світлана Білоножко вшанувала пам'ять коханого. Вона поклала на могилу гостинці та принесла букет червоних троянд.
Поминальний день. Була у Віталіка,
– підписала знімок Світлана Білоножко.
Світлана Білоножко відвідала могилу чоловіка / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про смерть Віталія Білоножка
- Віталій Васильович Білоножко – відомий естрадний виконавець, лауреат премій, народний артист України. Музикант помер у віці 70 років. Причиною стала зупинка серця.
- 12 січня 2024 року з Віталієм Білоножком попрощалися в Києві.
- Світлана Білоножко розповідала, що їй знадобилось близько пів року, щоб впоратися з емоціями після втрати чоловіка. Їй допомагали діти та друзі.