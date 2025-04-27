Крім того, зізнався, як почувається. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку виконавця.

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Так, Джастін поширив допис, де пригадав спільні моменти зі своїм дідом. Зокрема артист розповів, як вони разом ходили на хокейні матчі та як дідусь купував йому різні солодощі та снеки.

Не можу дочекатися, щоб скоро побачити тебе знову на небі… Я буду сумувати за тобою. Мені буде боляче. Але я буду сидіти й згадувати всі ті чудові дні, які ми провели разом,

– щемливо зазначив співак.

Видання TMZ повідомило, що Брюс Дейл помер у віці 80 років у хоспісі Rotary Hospice Stratford Perth у четвер.

Для довідки! Дідусь по батьковій лінії співака, Джордж Бібер, помер 26 лютого 2021 року.

Водночас важливо згадати, що напередодні Джастін Бібер розчарував українських фанів публічною підтримкою хокеїста з Росії, який підтримує політику Володимира Путіна. Крім того, шанувальники переймаються через стан здоров'я артиста та його стосунки з Гейлі.

Зауважимо, ексучасниця гурту "ВІА Гра" теж повідомила про горе в родині. На війні загинув батько Ксенії Попової.