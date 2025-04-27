Кроме того, признался, как чувствует себя. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу исполнителя.

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Так, Джастин распространил пост, где вспомнил общие моменты со своим дедом. В частности артист рассказал, как они вместе ходили на хоккейные матчи и как дедушка покупал ему разные сладости и снеки.

Не могу дождаться, чтобы скоро увидеть тебя снова на небе... Я буду скучать по тебе. Мне будет больно. Но я буду сидеть и вспоминать все те замечательные дни, которые мы провели вместе,

– щемяще отметил певец.

Впоследствии издание TMZ сообщило, что Брюс Дейл умер в возрасте 80 лет в хосписе Rotary Hospice Stratford Perth в четверг.

Для справки! Дедушка по отцовской линии певца, Джордж Бибер, умер 26 февраля 2021 года.

В то же время важно вспомнить, что накануне Джастин Бибер разочаровал украинских фанов публичной поддержкой хоккеиста из России, который поддерживает политику Владимира Путина. Кроме того, поклонники переживают из-за состояния здоровья артиста и его отношений с Хейли.

Заметим, экс-участница группы "ВИА Гра" тоже сообщила о горе в семье. На войне погиб отец Ксении Поповой.