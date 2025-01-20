Вдруге стала першою леді США: скільки насправді років Меланії Трамп

Меланія Трамп, дружина 47-го президента США, народилася 26 квітня 1970 року в Югославії, на території сучасного Державного союзу Сербії та Чорногорії. Їй зараз 54 роки.

Від скромної дівчини зі словенського містечка до першої леді США – шлях Меланії Трамп вражає неймовірними поворотами долі, пише Show 24.

Не пропустіть Курйоз на інавгурації Трампа: як капелюх Меланії зіпсував романтичний момент

Біографія Меланії Трамп

Дитинство дівчина провела в невеликому словенському містечку Севниця. Хоча Меланія навчалася в Люблянському університеті на факультеті архітектури та дизайну, її кар'єра розвинулася в іншому напрямку. Вже в 16 років вона почала займатися моделінгом, згодом з'являючись на обкладинках провідних модних журналів, включаючи Vogue, Harper's Bazaar, Elle та Glamour.

Цікаво Оголені фото та звинувачення у плагіаті: найгучніші скандали з Меланією Трамп

Доленосна зустріч Меланії з Дональдом Трампом відбулася під час Тижня моди в Нью-Йорку. У 2005 році, у віці 35 років, вона стала його дружиною, а наступного року отримала американське громадянство.



Меланія Трамп / Фото Getty images

Після одруження Меланія Трамп суттєво змінила свою діяльність, перейшовши від модельної кар'єри до бізнесу. Зокрема, вона заснувала власну лінію ювелірних виробів та розробила косметичний бренд Melania Caviar Complexe C6.

Не пропустіть Розкішне життя та гучні скандали: цікаві факти з життя Меланії Трамп

У 2024 році Меланія розширила свою діяльність, опублікувавши мемуари, а 20 січня 2025 року вдруге стала першою леді США.