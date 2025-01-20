От скромной девушки из словенского городка до первой леди США – путь Мелании Трамп поражает невероятными поворотами судьбы, пишет Show 24.

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Биография Мелании Трамп

Детство девушка провела в небольшом словенском городке Севница. Хотя Мелания училась в Люблянском университете на факультете архитектуры и дизайна, ее карьера развилась в другом направлении. Уже в 16 лет она начала заниматься моделингом, впоследствии появляясь на обложках ведущих модных журналов, включая Vogue, Harper's Bazaar, Elle и Glamour.

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Судьбоносная встреча Мелании с Дональдом Трампом состоялась во время Недели моды в Нью-Йорке. В 2005 году, в возрасте 35 лет, она стала его женой, а в следующем году получила американское гражданство.



Мелания Трамп / Фото Getty images

После замужества Мелания Трамп существенно изменила свою деятельность, перейдя от модельной карьеры к бизнесу. В частности, она основала собственную линию ювелирных изделий и разработала косметический бренд Melania Caviar Complexe C6.

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В 2024 году Мелания расширила свою деятельность, опубликовав мемуары, а 20 января 2025 года во второй раз стала первой леди США.