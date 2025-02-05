У будинку українського ведучого сталась пожежа: "Все згоріло"
- У будинку українського ведучого Івана Городецького сталася пожежа, внаслідок якої більшість речей згоріли.
- Городецький та його дружина поділилися відео, де показали, що залишилось від будинку.
Український ведучий та актор Іван Городецький розповів про біду, що сталася в його сім'ї. У будинку шоумена трапилась пожежа – більшість речей повністю згоріли.
Ведучий Іван Городецький повідомив про пожежу на своїй сторінці в інстаграмі. Він з дружиною Катериною записав відео, у якому показав, що залишилося від будинку, передає 24 Канал.
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На щастя, подружжя не постраждало через пожежу. Що саме стало причиною лиха – шоумен не зазначив.
Сьогодні трапилась біда в нашій родині, більша частина нашого будинку згоріла. З нами все добре, слава Богу. Щось колись починається і щось колись закінчується. Якась частина нашого життя теж закінчилася. З чистого аркуша все починаємо. Все, що залишилося – ви бачите на відео. Все згоріло,
– розповіло подружжя.
Іван додав, що буде вдячним за будь-яку підтримку. Адже тепер сім'ї доведеться починати з чистого аркуша.
Іван Городецький показав, що залишилось від будинку: відео
Чим відомий Іван Городецький
- Ведучий народився в Івано-Франківську, навчався у Харкові. Грав у театрах Харкова та Києва. Зараз також працює ведучим весіль і корпоративів, маючи за спиною понад 15 років досвіду.
- Іван Городецький мав ролі у таких серіалах як "Філін", "Сестри по крові" та інших. Був ведучим першого сезону українського "Холостяка".