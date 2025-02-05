Ведущий Иван Городецкий сообщил о пожаре на своей странице в инстаграме. Он с женой Екатериной записал видео, в котором показал, что осталось от дома, передает 24 Канал.

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К счастью, супруги не пострадали из-за пожара. Что именно стало причиной бедствия – шоумен не отметил.

Сегодня случилась беда в нашей семье, большая часть нашего дома сгорела. С нами все хорошо, слава Богу. Что-то когда-то начинается и что-то когда-то заканчивается. Какая-то часть нашей жизни тоже закончилась. С чистого листа все начинаем. Все, что осталось – вы видите на видео. Все сгорело,

– рассказали супруги.

Иван добавил, что будет благодарным за любую поддержку. Ведь теперь семье придется начинать с чистого листа.

Иван Городецкий показал, что осталось от дома: видео

Чем известен Иван Городецкий