В частности, знаменитость призналась, что имеет панические атаки. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Гвоздевой.

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Так, Илона поделилась, что пытается в своих соцсетях показывать положительные моменты из жизни. Как следствие, спортивные травмы, стресс, переутомление и большие физические нагрузки – остаются за кадром. Впрочем, недавно самочувствие танцовщицы сильно ухудшилось, поэтому она решила больше не молчать.

Все это имеет накопительный эффект и в самый неподходящий момент бьет по общему состоянию! Последние месяцы я имею панические атаки, ночью задыхаюсь, колени крутит и общее состояние организма и иммунитета, из-за стресса и усталости, имеют низкие показатели,

– отметила знаменитость.

Однако она добавила, что пытается реагировать на сигналы своего тела. Поэтому, отправилась в поездку в Трускавец, который расположен в предгорье Карпат и является одним из древнейших бальнеологических курортов Европы.



Илона Гвоздева пожаловалась на плохое самочувствие / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, также о плохом самочувствии недавно рассказывала украинская актриса Анастасия Цимбалару. Она нуждается в хирургическом вмешательстве, поэтому планирует сделать операцию уже весной этого года.