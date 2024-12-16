Розписався на лобі: український ведучий влучно виправив графіті Путіна у ПАР

Ведучий Пітер Залмаєв, який подорожує країнами Океанії та Африки, побував у Йоганнесбурзі. Там він натрапив на графіті з Путіним і вирішив його виправити.

Пітер Залмаєв опублікував ролик з Південної Африки, де проявив протест проти прихильності до російського диктатора. Про це пише Show 24 з посиланням на його інстаграм-сторінку.

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У Йоганнесбурзі телеведучий побачив на одній зі стін графіті з російським диктатором Путіним, тому вирішив трохи його виправити. Він додав йому прямо на лобі напис червоним кольором – war criminal (воєнний злочинець).

Одразу ж до Пітера підійшли мешканці міста, які, вочевидь, стоять на боці Росії. Вони намагалися заважати ведучому та встрягли з ним у конфлікт, але той захистив свою позицію.

Український ведучий виправив графіті з Путіним: відео

Хто такий Пітер Залмаєв

Пітер Залмаєв народився в Донецьку, навчався у США. З початком російсько-української війни у 2014 році став оглядачем у міжнародних медіа. У 2016 повернувся до України й став телеведучим.

Наприкінці 2024 року Пітер Залмаєв вирушив у подорож країнами Океанії та Африки. У його планах – за рік відвідати близько 30 країн, розповісти про ставлення мешканців до України, вплив російської пропаганди й дізнатися більше про українську діаспору.