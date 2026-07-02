Мені соромно: Wellboy зізнався, як вирішився конфлікт з Павлом Зібровим через пісню "Марина"

Український співак Wellboy (Антон Вельбой) розповів про вирішення ситуації з авторськими правами щодо своєї нової пісні "Марина". Артист використав відомі рядки з однойменного хіта Павла Зіброва у своєму треку, проте всі питання вдалося владнати без конфліктів.

В інтерв'ю "Наодинці з гламуром" молодий виконавець зізнався, що спочатку не звернувся за дозволом на використання тексту, через що відчував сором.

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У новому альбомі Антона Вельбоя під назвою "Пасажир" вийшла композиція "Марина", яка містить слова "Марина, Марина, любов моя єдина". Ці рядки є прямою цитатою з відомої пісні з репертуару Павла Зіброва.

Попри це, жодної сварки між артистами не виникло. За словами Wellboy, він особисто зателефонував Павлу Зіброву, щоб прояснити ситуацію та залагодити всі питання. Оскільки автором слів є Юрій Рибчинський, домовлятися довелося саме з ним.

Автором цих рядків є Юрій Рибчинський, тому з ним домовилися. Все добре. З Павлом Миколайовичем ми здзвонилися, поговорили. Не буду казати, про що ми і як ми говорили, але все добре. Ми привіталися з ним. Він і друзів розумів, і ворогів умів прощати. Це людина з великою душею,

– прокоментував співак.

Павло Зібров – "Марина" – дивитися відео онлайн:

Wellboy – "Марина" – дивитися відео онлайн:

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