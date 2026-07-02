В интервью "Наедине с гламуром" молодой исполнитель признался, что сначала не обратился за разрешением на использование текста, из-за чего испытывал чувство стыда.

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В новом альбоме Антона Вельбоя под названием "Пассажир" вышла композиция "Марина", в которой есть слова "Марина, Марина, любовь моя единственная". Эти строки являются прямой цитатой из известной песни из репертуара Павла Зиброва.

Несмотря на это, никакой ссоры между артистами не возникло. По словам Wellboy, он лично позвонил Павлу Зиброву, чтобы прояснить ситуацию и уладить все вопросы. Поскольку автором слов является Юрий Рыбчинский, договариваться пришлось именно с ним.

Автором этих строк является Юрий Рыбчинский, поэтому с ним договорились. Все в порядке. С Павлом Николаевичем мы позвонили друг другу, поговорили. Не буду говорить, о чем и как мы говорили, но все в порядке. Мы поздоровались с ним. Он и друзей понимал, и врагов умел прощать. Это человек с большой душой,

– прокомментировал певец.

Павел Зибров – "Марина" – смотреть видео онлайн:

Wellboy – "Марина" – смотреть видео онлайн:

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