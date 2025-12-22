"Це дуже безвідповідально": Веня покинув "Ветеранів космічних військ"

Олександр Венедчук, більш відомий як Веня, покинув комедійний проєкт "Ветерани космічних військ". Він пояснив, чому прийняв таке рішення.

Це вже прокоментували його колеги, пише 24 Канал. Виявляється, вони не дуже задоволені.

Як відомо, Веня провів у комедійному проєкті вісім років. Він назвав це фантастичним періодом свого життя.

Я більше не "Ветеран космічних військ". Жодних конфліктів, жодних непорозумінь, це лише моє рішення. Сподіваюсь, ви мене зрозумієте і підтримаєте, повірте мені так буде краще,

– написав гуморист у своєму інстаграмі.

Якою була реакція колег Вені?

Артем Дамницький зробив пост у своєму телеграм-каналі, де заявив, що не зрозумів причин такого рішення і вважає його безвідповідальним перед аудиторією.

Чітких аргументів я не почув, і відповідно ніколи цього не зрозумію, але цю позицію і рішення я приймаю, бо на них він мав повне право, так само як і я на своє неприйняття. Але вважаю, що це дуже безвідповідально перед нашою аудиторією, яка постійно на концертах і в коментарях каже, як ми всі ці роки рятуємо їхні кукухи,

– написав комік.

Артем додав, що команда відпрацювала всі заплановані заходи до 17 листопада, після чого кожен пішов своїм шляхом.

Хто такі "Ветерани космічних військ"?