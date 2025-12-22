"Це дуже безвідповідально": Веня покинув "Ветеранів космічних військ"
- Олександр Венедчук, відомий як Веня, покинув комедійний проєкт "Ветерани космічних військ".
- Артем Дамницький вважає рішення Вені безвідповідальним перед аудиторією, але команда продовжить проєкти на ютуб-каналі без нових учасників.
Олександр Венедчук, більш відомий як Веня, покинув комедійний проєкт "Ветерани космічних військ". Він пояснив, чому прийняв таке рішення.
Це вже прокоментували його колеги, пише 24 Канал. Виявляється, вони не дуже задоволені.
Не пропустіть Зірка фільмів "Воно 2" та "Сіністер" покінчив життя самогубством у 46 років
Як відомо, Веня провів у комедійному проєкті вісім років. Він назвав це фантастичним періодом свого життя.
Я більше не "Ветеран космічних військ". Жодних конфліктів, жодних непорозумінь, це лише моє рішення. Сподіваюсь, ви мене зрозумієте і підтримаєте, повірте мені так буде краще,
– написав гуморист у своєму інстаграмі.
Якою була реакція колег Вені?
Артем Дамницький зробив пост у своєму телеграм-каналі, де заявив, що не зрозумів причин такого рішення і вважає його безвідповідальним перед аудиторією.
Чітких аргументів я не почув, і відповідно ніколи цього не зрозумію, але цю позицію і рішення я приймаю, бо на них він мав повне право, так само як і я на своє неприйняття. Але вважаю, що це дуже безвідповідально перед нашою аудиторією, яка постійно на концертах і в коментарях каже, як ми всі ці роки рятуємо їхні кукухи,
– написав комік.
Артем додав, що команда відпрацювала всі заплановані заходи до 17 листопада, після чого кожен пішов своїм шляхом.
Хто такі "Ветерани космічних військ"?
- Це українська комедійна команда у складі Влада Курана, Олександра Венедчука та Артема Дамницького, яка здобула популярність завдяки "Лізі Сміху". У п'ятому сезоні гумористи стали чемпіонами в команді Станіслава Боклана.
- Вже близько п'яти років вони розвивають свій ютуб-канал, де випускають шоу "Вікторина", "Еліас" та нову "Музичну передачу".
- Крім того, ВКВ активно займається благодійністю, збираючи кошти на допомогу ЗСУ.
- Як повідомив Дамницький, всі проєкти ютуб-каналу "Ветеранів космічних військ" продовжать виходити. Нових учасників до складу не запрошуватимуть, але залучатимуть друзів каналу для підтримки. Крім того, вийде кілька випусків у колишньому складі, які встигли відзняти.