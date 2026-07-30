Відома тіктокерка Вероніка Ігнатюк вийшла заміж: перші кадри з весілля

Відома тіктокерка Вероніка Ігнатюк вийшла заміж. Блогерка поділилася першими кадрами з весільної церемонії.

Свято відбулося ще 27 липня, однак лише тепер Вероніка показала, яким був цей особливий день. Фото та відео з весілля вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Пара обрала бордово-білу кольорову гаму, яка гармонійно поєднувала всі деталі свята – від декору до оформлення локації та образів гостей.

Церемонія розпису проходила просто неба. Для наречених підготували велику білу арку, задекоровану квітами й зеленню. Банкетний зал продовжив ту саму естетику. На столах були бордові скатертини, білі стільці із золотистими вставками та квіткові композиції та інший декор.

Весілля блогерки Вероніки Ігнатюк: дивіться відео онлайн

Окрему увагу привернув образ нареченої. Ігнатюк обрала пишну сукню силуету "принцеса" з відкритими плечима, корсетною спинкою, довгим шлейфом і мереживними деталями. До свого вбрання вона додала нарукавники, високий мереживний чокер, мінімалістичну фату та лаконічні перлинні сережки.

Вероніка Ігнатюк вийшла заміж / Фото з її інстаграму

Волосся блогерки було гладко зачесане назад, а макіяж зробили ніжним і природним. Завершив образ контрастний букет із темно-бордових калл.

Вероніка Ігнатюк вийшла заміж / Фото з її інстаграму

Відомо, що для свята вона підготувала чотири різні весільні образи, та показала ще не всі.

Весілля запам'яталося й несподіваними деталями. Гості приносили не квіти, а корм для тварин, а під час урочистостей почався сильний дощ. Окремим сюрпризом став танець, який для нареченої таємно підготували її подруги.

Подарунок від подруг для Вероніки Ігнатюк на весіллі: дивіться відео онлайн

До слова, нещодавно весілля відсвяткувала й інша відома блогерка – Даша Квіткова. Раніше ми показували, як минуло її весілля з футболістом Володимиром Бражком.