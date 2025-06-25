Джефф Безос змінив місце святкування свого весілля через протести у Венеції

Американський мільярдер, засновник Amazon Джефф Безос переніс основне святкування свого весілля з журналісткою Лорен Санчес в інше місце. Причиною такого рішення стали протести, які відбуваються у Венеції.

Місця проведення вечірки з нагоди весілля Безоса і Санчес, яка відбуватиметься три дні, офіційно не були оголошені. Однак святкування мали завершитися в суботу в Scuola Grande della Misericordia, пише Show 24 з посиланням на BBC.

До слова Яхта за пів мільйона і зіркові гості: все про весілля року Джеффа Безоса й Лорен Санчес

Місцевий чиновник з Венеції у коментарі BBC підтвердив, що подія відбудеться в Арсеналі. Гості зберуться якомога далі від центру. Активісти радіють, а депутат міської ради назвав їхні протести "абсурдними".

Весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес мають відвідати зіркові гості. У мережі ширяться чутки, що серед присутніх будуть Кім Кардаш'ян, Мік Джаггер, Леонардо Ді Капріо та члени родини Дональда Трампа.

Очікуються, що аеропорт Венеції буде переповнений приватними літаками, а гавань – яхтами. Повідомляється, що п'ять готелів заброньовані повністю, а колишні морські піхотинці США слідкуватимуть за безпекою.

Протести у Венеції через весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес

У Венеції люди вийшли на протести через весілля Джеффа Безоса, адже вважають його демонстрацією багатого способу життя. По всьому місту розклеєні плакати та розвішані банери.

Водночас місцеві чиновники розкритикували активістів. Один із них заявив, що весілля Безоса та Санчес покращить економіку Венеції, а всі 200 гостей – ретельно відібрані. Заходи мають проводитися у приватних приміщеннях.

У Венеції є проблема з туризмом – туди приїжджає велика кількість відвідувачів. Протестувальними стверджують, що місцевих жителів витісняють. Крім того, через зміну клімату є загроза затоплення.