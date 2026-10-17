Від доньки Вертинського до сина Сумської: зіркові діти, яких ви точно бачили на екрані

Кажуть, що природа відпочиває на дітях геніїв. Але, схоже, в українському шоубізнесі вона вирішила попрацювати понаднормово. Поки одні зіркові спадкоємці намагаються втекти від слави батьків, інші впевнено виходять на сцену, знімаються в кіно та збирають власну армію прихильників.

24 Канал зібрав історії дітей відомих українських артистів, які вирішили не обмежуватися статусом зіркових спадкоємців. Декому вдалося навіть позбутися постійних порівнянь із батьками. Хоча, погодьтеся, з прізвищем Ступка чи Матвієнко зробити це не так уже й просто.

Тоня Матвієнко – донька Ніни Матвієнко



Тоня Матвієнко / Фото з Інстаграму



Тоня Матвієнко змалку захоплювалася співом, а у 2006 році стала солісткою ансамблю "Київська камерата". Справжню популярність їй принесла участь у першому сезоні "Голосу країни" у 2011 році, де вона посіла друге місце.

Згодом артистка почала випускати власні пісні, записувати альбоми та активно гастролювати. Сьогодні Тоня – самостійна виконавиця, хоча її голос і досі нагадує українцям про легендарну маму.

Марія Яремчук – донька Назарія Яремчука



Марія Яремчук / Фото з Інстаграму



У 2014 році Марія представила Україну на Євробаченні з композицією Tick-Tock і посіла шосте місце. Здавалося, попереду лише нові хіти та гастролі, але у 2018 році співачка несподівано залишила сцену.

Через п'ять років вона повернулася до публічних виступів на Євробаченні-2023, де виконала, зокрема, композицію свого батька "Родина". І це був той випадок, коли знамените прізвище викликало не порівняння, а особливі емоції.

Пилип Коляденко – син Дмитра та Олени Коляденків



Пилип Коляденко / Фото з Інстаграму



Син хореографів Дмитра та Олени Коляденків теж обрав творчу професію, але замість танцювальної кар'єри зосередився на музиці.

Пилип став учасником і співавтором гурту KADNAY, а згодом створив власний музичний проєкт Phil It.

В інтерв'ю музикант зізнавався, що довго вагався, перш ніж розповісти матері про бажання розпочати сольну історію. Утім, Олена Коляденко підтримала сина. Схоже, в цій родині талант передається у спадок, а от творчі амбіції кожен має власні.

Назар Задніпровський – син Леся Задніпровського



Назар Задніпровський / Фото з Інстаграму



Батько Назара, Лесь Задніпровський, – відомий український актор театру та кіно. Його син продовжив династію та став улюбленцем глядачів завдяки комедіям "Скажене весілля", "Останній москаль" і серіалу "Будиночок на щастя".

Цікаво, що Назар свого часу розглядав зовсім іншу професію – кулінарію. Однак сімейна традиція виявилася сильнішою.

В'ячеслав Хостікоєв – син Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва



В'ячеслав Хостікоєв / Фото з Інстаграму



Син Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва став актором столичного Театру Франка. Особливу популярність йому принесла участь у виставі "Конотопська відьма", яка перетворилася на справжній театральний феномен.

Крім того, В'ячеслав активно працює в дубляжі. Його голосом українською заговорили Пол Атрідес із "Дюни", Енакін Скайвокер та інші відомі персонажі.

Остап Ступка – син Богдана Ступки



Остап Ступка / Фото з Інстаграму



Остап Ступка – син легендарного Богдана Ступки – вирішив продовжити справу батька. Він став актором театру імені Івана Франка, знявся в десятках фільмів і серіалів та здобув власну популярність.

Ба більше, акторську професію обрав і син Остапа – Дмитро Ступка. Таким чином, українське мистецтво отримало вже три покоління однієї відомої родини.

Ксенія Вертинська – донька Олексія Вертинського



Ксенія Вертинська з батьком Олексієм Вертинкським / Фото з Інстаграму



Донька Олексія Вертинського також обрала акторську професію. Вона грає в Театрі Франка, а глядачам відома за серіалами "СидОренки – СидорЕнки" та "Сім'я по неділях".

В інтерв'ю акторка зізналася, що постійно боялася зганьбити прізвище батька й прагнула, щоб її цінували за власні досягнення.

Іван Довженко – син В'ячеслава Довженка



Іван Довженко / Фото з Інстаграму



Молодий актор уже грає на сцені Театру Франка, а у 2026 році дебютував у повнометражному кіно в головній ролі романтичного фентезі "Мавка. Справжній міф".

Цікаво, що у стрічці знявся і його знаменитий батько. Причому Іван зізнавався, що спочатку хвилювався через можливі звинувачення в тому, що отримав роль завдяки родинним зв'язкам.

Раніше 24 Канал розповідав, з ким зустрічаються діти відомих українських зірок і кого обрали собі в партнери. Деякі зіркові спадкоємці вже не приховують своїх стосунків, а особисте життя інших досі залишається загадкою для шанувальників.