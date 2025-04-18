Може заспівати будь-що, – викладачка з вокалу назвала найпрофесійнішу співачку в Україні

Викладачка з вокалу Олена Українець висловилась про відомих українських артистів. Вона розповіла, яку виконавицю вважає найбільш професійною, а які зірки її "дратують".

Олена Українець назвала найкрутішою українською вокалісткою Злату Огнєвіч. Про це пише Show 24 з посиланням на LU;KI.

До слова alyona alyona відповіла, скільки коштував її костюм на Євробачення

Викладачка пояснила, що Златі Огнєвіч під силу будь-який стиль. Те, що не всім подобаються її треки, – другорядне.

Я вважаю, що з вокалісток в Україні найкрутіше співає Злата Огнєвіч. Вона професіоналка. Вона може подобатись чи не подобатись людям, можуть не подобатися її пісні чи енергетика. Але те, що вона може заспівати будь-що… У цьому плані вона дуже крута,

– сказала Олена Українець.

Викладачка також зізналась, що дуже любить творчість Джамали, але не може назвати її крутою вокалісткою. Вона прокоментувала й стиль Олі Полякової. На думку Олени, артистка "занадто старається" та "непрофесійно володіє голосом".

Олену Українець також "дратують" голоси Анни Трінчер та Наді Дорофєєвої. Викладачка вважає, що вони співають нерозбірливо та в ніс.

Як Олена Українець відгукувалась про Klavdia Petrivna

Викладачка розповідала, що не любить спів молодої артистки Klavdia Petrivna. На її думку, професійний співак має виконувати пісні у будь-якому стилі. Тоді як у Klavdia Petrivna лише один стиль.

Також, на думку Олени Українець, виступ Klavdia Petrivna в "Палаці спорту" був такий собі. Викладачка переконана, що нерви не мають заважати професіоналізму.