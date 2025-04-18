Подробицями alyona alyona поділилась у програмі "Ранок у великому місті", передає Show 24.

До речі Після переїзду з Києва у село: alyona alyona відповіла, яку суму витрачає на місяць

Це може бути від бартеру, просто якийсь бренд шиє, до декількох тисяч доларів, якщо ми говоримо про Євробачення. Це дуже дорога тканина. По-перше, ексклюзивний дизайн. Складне в пошиті,

– відповіла реперка.

alyona alyona зізналась, що її костюм на Євробачення коштував близько двох тисяч доларів. Адже, як наголосила реперка, його шили з дорогої тканини.

alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні-2024 / Фото з інстаграмів артисток

alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні

Нагадаємо, що alyona alyona та Jerry Heil представляли Україну на Євробаченні-2024.

Вони виступали з піснею Teresa & Maria та пройшли до фіналу, посівши третє місце.

У 2024 році перемогу на пісенному конкурсу здобула Швейцарія. Країну представляли Nemo з піснею The Code. Цьогоріч Євробачення відбудеться у місті Базель. Від України поїде гурт Ziferblat.

Раніше ми повідомляли, що alyona alyona виключила Parfeniuk зі свого сольного концерту у Києві. Річ у тім, що нещодавно колишня дівчина співака, блогерка Сімбочка, звинуватила його у домашньому насильстві. Реперка наголосила, що "ніколи в житті не толерувала насилля в будь-якому вигляді".