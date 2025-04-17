Після цього реперка alyona alyona, яка має спільний трек із Parfeniuk, прийняла рішення виключити виконавця зі свого сольного концерту в Києві та скасувати запланований дует. Вона тепер публічно пояснила своє рішення. Повідомляє Show 24 з посиланням на "Ранок у великому місті".
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Так, нещодавно у Києві відбувся перший під час повномасштабного вторгнення Росії сольний концерт. alyona alyona. В "Жовтневому палаці" на одній сцені з виконавицею виступали українські артисти, зокрема FIЇNKA, з якою вони мають спільний трек "Наше золото". Серед запрошених співаків також був Parfeniuk, проте після скандалу з домашнім насиллям його прибрали з афіші і виступ Іллі на одній сцені з alyona alyona скасували.
Я ніколи в житті не толерувала насилля в будь-якому вигляді, всю свою історію. Зараз, тим паче не буду,
– підкреслила виконавиця.
Реперка також зазначила, що Parfeniuk не цікавився причинами свого виключення з концерту.
Це ж очевидно, мені здається. Якась таємна інформація, напевно, стала явною. Він же адекватний, розумний, талановитий. Я впевнена, що вони ще вирішать цю ситуацію і, як блогери, викрутять її,
– додала знаменитість.
Що відомо про скандальні стосунки Parfeniuk і Сімбочки
- Нещодавно Ілля Парфенюк розповів, що мав проблеми з алкоголем та наркотиками під час стосунків із блогеркою. Через це він, як сам стверджує, поводився неадекватно.
- Дівчина розповідала, що під час однієї зі сварок співак схопив її за волосся, тримав за горло, трусив і кинув на диван, використовуючи при цьому образливі слова, зокрема, "мерзота" і "тварюка". Тоді Сімбочка була вагітна їхньою спільною донечкою.
- За словами виконавця, колишня партнерка таємно знімала його на відео в неадекватному стані, нібито провокуючи на конфлікти для збору компромату. Водночас він погоджується, що поводився не по-чоловічому.
Що цікаво, після скандальних інтерв'ю Parfeniuk показався з екснареченою Сімбочкою.