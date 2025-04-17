Після цього реперка alyona alyona, яка має спільний трек із Parfeniuk, прийняла рішення виключити виконавця зі свого сольного концерту в Києві та скасувати запланований дует. Вона тепер публічно пояснила своє рішення. Повідомляє Show 24 з посиланням на "Ранок у великому місті".

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Так, нещодавно у Києві відбувся перший під час повномасштабного вторгнення Росії сольний концерт. alyona alyona. В "Жовтневому палаці" на одній сцені з виконавицею виступали українські артисти, зокрема FIЇNKA, з якою вони мають спільний трек "Наше золото". Серед запрошених співаків також був Parfeniuk, проте після скандалу з домашнім насиллям його прибрали з афіші і виступ Іллі на одній сцені з alyona alyona скасували.

Я ніколи в житті не толерувала насилля в будь-якому вигляді, всю свою історію. Зараз, тим паче не буду,

– підкреслила виконавиця.

Реперка також зазначила, що Parfeniuk не цікавився причинами свого виключення з концерту.

Це ж очевидно, мені здається. Якась таємна інформація, напевно, стала явною. Він же адекватний, розумний, талановитий. Я впевнена, що вони ще вирішать цю ситуацію і, як блогери, викрутять її,

– додала знаменитість.

Що відомо про скандальні стосунки Parfeniuk і Сімбочки

Нещодавно Ілля Парфенюк розповів, що мав проблеми з алкоголем та наркотиками під час стосунків із блогеркою. Через це він, як сам стверджує, поводився неадекватно.

Дівчина розповідала, що під час однієї зі сварок співак схопив її за волосся, тримав за горло, трусив і кинув на диван, використовуючи при цьому образливі слова, зокрема, "мерзота" і "тварюка". Тоді Сімбочка була вагітна їхньою спільною донечкою.

За словами виконавця, колишня партнерка таємно знімала його на відео в неадекватному стані, нібито провокуючи на конфлікти для збору компромату. Водночас він погоджується, що поводився не по-чоловічому.

Що цікаво, після скандальних інтерв'ю Parfeniuk показався з екснареченою Сімбочкою.