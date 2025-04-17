После этого рэперка alyona alyona, которая имеет общий трек с Parfeniuk, приняла решение исключить исполнителя из своего сольного концерта в Киеве и отменить запланированный дуэт. Она теперь публично объяснила свое решение. Сообщает Show 24 со ссылкой на "Утро в большом городе".

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Так, недавно в Киеве состоялся первый во время полномасштабного вторжения России сольный концерт alyona alyona. В "Октябрьском дворце" на одной сцене с исполнительницей выступали украинские артисты, в частности FIЇNKA, с которой они имеют совместный трек "Наше золото". Среди приглашенных певцов также был Parfeniuk, однако после скандала с домашним насилием его убрали из афиши и выступление Ильи на одной сцене с alyona alyona отменили.

Я никогда в жизни не терпела насилия в любом виде, всю свою историю. Сейчас, тем более не буду,

– подчеркнула исполнительница.

Реперка также отметила, что Parfeniuk не интересовался причинами своего исключения из концерта.

Это же очевидно, мне кажется. Какая-то тайная информация, наверное, стала явной. Он же адекватный, умный, талантливый. Я уверена, что они еще решат эту ситуацию и, как блогеры, выкрутят ее,

– добавила знаменитость.

Что известно о скандальных отношениях Parfeniuk и Симбочки

Недавно Илья Парфенюк рассказал, что имел проблемы с алкоголем и наркотиками во время отношений с блогером. Из-за этого он, как сам утверждает, вел себя неадекватно.

Девушка рассказывала, что во время одной из ссор певец схватил ее за волосы, держал за горло, тряс и бросил на диван, используя при этом оскорбительные слова, в частности, "мерзость" и "тварь". Тогда Симбочка была беременна их общей дочкой.

По словам исполнителя, бывшая партнерша тайно снимала его на видео в неадекватном состоянии, якобы провоцируя на конфликты для сбора компромата. В то же время он соглашается, что вел себя не по-мужски.

Что интересно, после скандальных интервью Parfeniuk показался с экс-невестой Симбочкой.