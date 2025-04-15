Віктор Павлік зізнався, чи хоче обвінчатися з молодою дружиною
- Віктор Павлік та Катерина Репяхова цьогоріч святкуватимуть 5 років у шлюбі, але поки що не планують святкування.
- Павлік не обговорював з дружиною питання вінчання в церкві, вважаючи важливішою віру в Бога.
Віктор Павлік і Катерина Репяхова цьогоріч святкуватимуть 5 років у шлюбі. Співак поділився, чи планує пара влаштовувати святкування, та як ставиться до вінчання в церкві.
Віктор Павлік зізнався, що ще не готувався до річниці шлюбу з дружиною. У травні цього року співак та його молода дружина відсвяткують 5 років з дня розпису, пише Show 24 з посиланням на ТСН.ua.
До слова Я не прихильник, – Віктор Павлік зізнався, як ставиться до пластичних операцій дружини
Музикант зізнався, що для нього річниці не є дуже важливим святом. Для Віктора Павліка привід для святкування – срібне або золоте весілля.
"А взагалі подарунком на нашу річницю весілля можна вважати й подорож до Туреччини. У червні Катерина планує поїхати відпочити разом з нашим сином Михасиком і своєю мамою. Я теж, до речі, від них на цей час трохи відпочину", – розповів співак.
Віктор Павлік також вперше відповів на запитання, чи планує брати церковний шлюб з дружиною. Виявилося, що для музиканта важливішою є віра.
Чесно кажучи, це питання ми ніколи з Катрусею не обговорювали. До речі, з жодною дружиною я ніколи не вінчався. Це більше як народна традиція, мені здається. Для мене віра в Бога та дотримання заповідей Господніх важливіші,
– зізнався артист.
Що відомо про шлюб Віктора Павліка й Катерини Репяхової
- Катерина Репяхова була прихильницею Віктора Павліка з самого дитинства. Вона часто бувала на концертах співака й робила з ним спільні фото. Та перше знайомство відбулося у 2015 році в Миколаєві.
- Після спілкування у Віктора й Катерини почалися стосунки, а розписалися вони у травні. Пара планувала весільну церемонію, однак спершу пандемія, а потім повномасштабна війна завадили це реалізувати. У червні 2021 року блогерка народила сина Михайла. Зараз подружжя мріє про донечку.
- У четверту річницю шлюбу зіркова пара все-таки зіграла весілля. Катерина Репяхова влаштувала для чоловіка сюрприз і організувала церемонію.