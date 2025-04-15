Віктор Павлік зізнався, що ще не готувався до річниці шлюбу з дружиною. У травні цього року співак та його молода дружина відсвяткують 5 років з дня розпису, пише Show 24 з посиланням на ТСН.ua.

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Музикант зізнався, що для нього річниці не є дуже важливим святом. Для Віктора Павліка привід для святкування – срібне або золоте весілля.

"А взагалі подарунком на нашу річницю весілля можна вважати й подорож до Туреччини. У червні Катерина планує поїхати відпочити разом з нашим сином Михасиком і своєю мамою. Я теж, до речі, від них на цей час трохи відпочину", – розповів співак.

Віктор Павлік також вперше відповів на запитання, чи планує брати церковний шлюб з дружиною. Виявилося, що для музиканта важливішою є віра.

Чесно кажучи, це питання ми ніколи з Катрусею не обговорювали. До речі, з жодною дружиною я ніколи не вінчався. Це більше як народна традиція, мені здається. Для мене віра в Бога та дотримання заповідей Господніх важливіші,

– зізнався артист.

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