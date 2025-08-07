Співак Віктор Павлік вшанував пам'ять покійного сина. Сьогодні, 7 серпня, минає 5 років, як Павло помер від раку.

Павлік також опублікував архівні кадри з сином. Пише Show 24 з посиланням на його інстаграм.

Віктор Павлік показав чорно-білу світлину, на якій обіймається з Павлом. Батька і сина сфотографували на природі. Крім того, співак показав фото і відео з хлопцем, де можна побачити його у дитинстві.

Сьогодні минає 5 років, як не стало мого сина Павла. Йому було лише 21. Біль не минає. Люблю. Пам'ятаю. Сумую щодня,

– написав народний артист України.

Що відомо про сина Віктора Павліка?

У 2018 році Павлу діагностували саркому хребців.

Син Віктора Павліка майже два роки боровся з раком.

7 серпня 2020 року хлопець помер, а останні дні життя він провів у госпісі.

Зауважимо, що Павло – син Віктора Павліка і його третьої дружини Лариси Созаєвої. Від першого шлюбу співак має сина Олександра, від другого – доньку Христину, від четвертого – сина Михайла.

