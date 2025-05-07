У день народження покійного сина до нього звернувся зірковий батько. Віктор Павлік також показав архівні фото з хлопцем. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку співака.

Не пропустіть Мільйонний борг погашено: Кондратюк і Козловський нарешті помирилися

Так, Віктор у своєму новому дописі написав щемливі слова до Павла.

Я не можу обійняти тебе, але говорю тобі подумки все, що не встиг. Я дуже тебе люблю. І дуже сумую. Живу з болем, але й з безмежною любов'ю до тебе. Тобі було б 26, а мені 5 років як бракує тебе щодня. Біль не минає. Любов теж. Ти – частина мене. І будеш завжди,

– зазначив Павлік.

До публікації Віктор додав світлини покійного сина – від раннього дитинства до дорослого віку, показуючи різні етапи життя юнака.

Що відомо про смерть сина Віктора Павліка