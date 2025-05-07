В день рождения покойного сына к нему обратился звездный отец. Виктор Павлик также показал архивные фото с парнем. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу певца.

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Так, Виктор в своем новом посте написал щемящие слова к Павлу.

Я не могу обнять тебя, но говорю тебе мысленно все, что не успел. Я очень тебя люблю. И очень скучаю. Живу с болью, но и с безграничной любовью к тебе. Тебе было бы 26, а мне 5 лет как не хватает тебя каждый день. Боль не проходит. Любовь тоже. Ты – часть меня. И будешь всегда,

– отметил Павлик.

К публикации Виктор добавил фотографии покойного сына – от раннего детства до взрослого возраста, показывая разные этапы жизни юноши.

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