Віктор Розовий оголосив про розлучення з дружиною

Комік та військовослужбовець Віктор Розовий повідомив про розлучення з дружиною. За його словами, подружжя все по дорослому обговорило й ухвалило таке рішення.

Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Розового. Ольга Мерзлікіна повідомила, що вони подали заявку на розлучення через зради чоловіка під час стосунків.

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Одразу скажу: ніхто нікого не кидав, ми зустрілись і по-дорослому все обговорили, прийнявши таке рішення! Просто коли зустрічаються дві повноцінні особистості, важко стати половинками одне одного,

– написав Віктор Розовий.

Комік попросив підписників не писати хейтерські коментарі ні йому, ні його колишній коханій. Віктор додав, що не має бажання лити бруд, але сумувати не буде.

Ольга Мерзлікіна повідомила про розлучення з Віктором Розовим

Ольга Мерзлікіна заявила, що вони з Віктором Розовим подали заявку на розлучення через його зради.

Будьте певні, цей рік був пеклом для обох, більш ніж можна уявити. Усе, що виринуло, боліло не менше, ніж ситуація з пораненням. Ми чесно старались: працювали як у сімейній терапії, так і кожен окремо. Цей рік ми намагались бути поруч, бути підтримкою. Приймати не одну, а одразу дві нові реальності – виснажливо. Я не можу це стерти чи просто забути. Кожен залишається зі своєю правдою,

– зазначила Мерзлікіна.

Ольга наголосила, що іншими подробицями вони з Віктором ділитися не будуть.

Нагадаємо, що Віктор Розовий та Ольга Мерзлікіна одружилися у березні 2024 року.