Росіяни намагаються залякати Віктора Розового: як зірка "Ліги сміху" поставив їх на місце
- Віктор Розовий опублікував скриншоти погроз від росіян, які містили нецензурну лексику.
- Зірка "Ліги сміху", який отримав тяжке поранення на фронті, відповів їм з гумором.
Зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий, який служив у ЗСУ і на фронті зазнав важкого поранення, розповів про хвилю погроз, які отримав у месенджері. Чоловіку масово надходять повідомлення від росіян.
Вони намагаються його образити та залякати. Віктор показав, як відреагував на такі СМС. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Розового.
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Так, у своєму блозі військовий опублікував скриншоти з погрозами, які надходили йому ще під час служби у війську. Ці СМС були написані російською та містили нецензурну лексику. Попри погрози, Віктор зберіг почуття гумору й у властивій йому іронічній манері відповів ворогам у своїх інстаграм-сторіс.
Дівчаточка, добрий день. Відкриваю власний курс "Як стати нацистською шль*ндр*ю для росіян". Записуємося, всі охочі. І хлопці можуть теж,
– написав Розовий у соцмережах, тим самим підкреслив, що вони не змогли його залякати.
Віктор Розовий показав, як йому погрожують росіяни / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Що відомо про службу Віктора Розового у війську
- Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році гуморист добровільно приєднався до полку спеціального призначення "Азов", який нині є частиною 3-ї окремої штурмової бригади.
- Віктор брав участь у боях на Херсонському та Бахмутському напрямках, проте у березні 2024 року він отримав тяжке осколкове поранення голови, яке потребувало складної операції.
- Два тижні Віктор провів у критичному стані, але згодом його стан стабілізувався.
- Зараз він проходить тривалу реабілітацію, паралельно повертаючись до роботи – Розовий став редактором нового сезону "Ліги сміху", що, за його словами, допомагає психологічно відновлюватися.
- Відомо також, що спочатку військовий пересувався на кріслі колісному, але вже робить перші самостійні кроки.