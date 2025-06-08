Вони намагаються його образити та залякати. Віктор показав, як відреагував на такі СМС. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Розового.

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Так, у своєму блозі військовий опублікував скриншоти з погрозами, які надходили йому ще під час служби у війську. Ці СМС були написані російською та містили нецензурну лексику. Попри погрози, Віктор зберіг почуття гумору й у властивій йому іронічній манері відповів ворогам у своїх інстаграм-сторіс.

Дівчаточка, добрий день. Відкриваю власний курс "Як стати нацистською шль*ндр*ю для росіян". Записуємося, всі охочі. І хлопці можуть теж,

– написав Розовий у соцмережах, тим самим підкреслив, що вони не змогли його залякати.

Віктор Розовий показав, як йому погрожують росіяни / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про службу Віктора Розового у війську