Віктор Розовий вперше після поранення став на ноги та зробив перші кроки: емоційне відео

У березні 2024 року гуморист Віктор Розовий зазнав важкого уламкового поранення на фронті. Після низки операцій військовий пересувався на кріслі колісному, але сьогодні він уже робить перші кроки.

У соцмережах Віктор опублікував відео, де продемонстрував успіхи реабілітації після поранення, пише Show24 з посиланням на інстаграм захисника.

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На ролику видно, що військовому важко даються перші кроки, однак він не опускає рук, а пробує рухатись далі. У своїх інстаграм-сторіс Віктор сказав, що після того, як він вийшов із коми, лікарі казали, що він зможе тільки кліпати очима, але сьогодні Розовий довів те, що вони помилились.

Під наглядом медичного працівника і з тростиною військовий зробив перші кроки.

Віктор Розовий зробив перші кроки після поранення: дивіться відео онлайн

Під відео Віктор залишив короткий опис, де зазначив, що повноцінна ходьба – це справа часу.

Кароче потрохи починаю ходити. Ущербно, з паличкою (з нею скорше всього і буду ходити), в ортезах (це такі штуки які запобігають підвертанню стопи), зігнутий, як дєд, але сам, а це означає, що подальша повноцінна ходьба – це питання часу і занять! Так що все ок,

– підсумував гуморист.

У коментарях чимало знаменитостей та звичайних читачів залишили для захисника багато теплих і щирих слів.

"Швидкої реабілітації".

"Швидкого тобі одужання воїн України нехай Бог тобі дає силу у твоє тіло ніколи не здавайся Ісус Христос у твоєму серці".

"Вітя, ти великий молодець! Ми в тебе віримо, тобі все вдасться".

"Маленький крок для людини, але великий для України".

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