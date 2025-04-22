Артистка не дуже охоче коментувала свій стан, натомість подробиці нещодавньої хвороби розкрив близький друг і кум зірки Євген Рибчинський. Повідомляє Show 24 з посиланням на ЖВЛ.

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Медики категорично забороняли Ірині Білик виступати, через що артистці, якій поставили діагноз "запалення легень", довелося перенести концерти в інших містах України. Проте ювілейний виступ у столиці вона відіграла, оскільки запевнила, що почувається краще.

Іра дуже хворіла, і вона не з тих, хто буде виставляти на шпальтах свої хвороби, – вона буде виставляти тільки свої досягнення. Вона сильно перехворіла і взагалі великий подвиг зробила, що вийшла на сцену після того, як 30% її легенів було пошкоджено,

– зазначив Рибчинський.

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Варто зазначити, що свій концерт Ірина Білик розпочала з вшанування пам'яті загиблих під час російського обстрілу Кривого Рогу 4 квітня, коли внаслідок атаки загинуло 20 людей, серед яких 9 дітей. Також під час виступу Білик зізналася в любові одному з відомих українських виконавців.