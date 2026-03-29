Вікторія Маремуха розлучилася з чоловіком-французом після 5 років шлюбу

Модель та акторка Вікторія Маремуха повідомила, що офіційно розлучилась зі своїм чоловіком-французом Луї Беллє. Вони були у шлюбі 5 років.

Відповідний допис Маремуха опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Модель прикріпила до нього серію фотографій з Луї та їхнім сином Лукою.

Вікторія Маремуха зворушливо звернулась до колишнього чоловіка.

Дякую тобі за цих 10 неймовірних років. Любові, турботи, емоцій, почуттів, вражень, подорожей і навіть болю, через нього ми зростаємо. Наше кохання не зникло – воно просто змінило форму і закарбувалося в усмішці нашого сина. І я вдячна тобі, що ми змогли пройти цей шлях без знецінення одне одного,

– написала вона.

Модель зазначила, що вони з Луї багато чого пережили разом та вчилися одне в одного. За словами Вікторії, вони дорослішали, змінювалися, шукали себе і ставали кращими.

Не все було просто, але все було по-справжньому. І я вірю, що кожен із нас став сильнішим і чеснішим із собою саме завдяки цьому шляху,

– додала Маремуха.

Жінка подякувала колишньому чоловіку за свободу і за те, що вони змогли зберегти повагу одне до одного. Маремуха підкреслила, що цінує це.

Найбільше наше щастя – це наш син. Він – доказ того, що наша історія мала сенс. І вона назавжди залишиться частиною нас. Ми більше не подружжя. Але ми – батьки, які виховують особистість. І це зв'язок, який не закінчується,

– підсумувала Вікторія.

У коментарях під дописом модель підтримали акторки Наталка Денисенко та Ольга Сумська, Христина Решетник, Даша Астаф'єва, Анна Трінчер, нотаріус Христина Горняк та інші.

