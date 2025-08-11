Після початку повномасштабного вторгнення колишні солістки гурту "НеАнгели" виїхали з України. Слава Камінська активно веде свої сторінки в соцмережах та іноді дає інтерв'ю, тоді як Вікторія Смеюха після 2022 року майже зникла з публічного простору.

Водночас стиліст Іван Морозов, який працював із виконавицями ще за часів існування гурту, розповів, що підтримує з ними контакт досі й розсекретив, де саме живуть артистки. Крім того, прокоментував чутки про те, що Вікторія народила первістка. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал ТСН.

Так, за словами Івана, Вікторія вперше стала мамою та виховує малюка в Італії. Слава ж живе з родиною на іспанському острові Тенерифе, але час від часу приїжджає в Україну.

Вони там перебувають вимушено через маленьких дітей, яких вони не хочуть везти під обстріли. У Слави час від часу випадає нагода приїхати, бо тут її нерухомість і справи. А Вікторія, наскільки мені відомо, не приїжджає виключно тому, що має достатньо маленьку дитину,

– пояснив чоловік.

Він також припустив, що у майбутньому колишній дует "НеАнгели" може відновити творчу діяльність щойно з'явиться така можливість.

Інтерв'ю з Іваном Морозовим: дивіться відео онлайн

Зауважимо, нещодавно ще стало відомо, де знаходиться і як виглядає Софія Ротару, яка також після початку повномасштабного вторгнення майже не з'являлася на публіці.