Замість лікарні – на телебачення: учасниці МастерШеф оголосили підозру через 250 тисяч гривень

Державне бюро розслідувань оголосило підозру старшій лейтенантці ЗСУ та учасниці кулінарного проєкту МастерШеф, яка знімалася в шоу замість лікування у шпиталі. Через фіктивне перебування у стаціонарі військова незаконно отримала від держави чимало грошей.

Як повідомили у пресслужбі ДБР, старша лейтенантка ЗСУ впродовж кількох місяців не виконувала своїх службових обов'язків. Водночас командування частини вважало, що захисниця лікується у госпіталі, і регулярно нараховувало їй повне грошове забезпечення.

Хоч правоохоронці традиційно приховали обличчя фігурантки на світлинах, глядачі вже давно розкрили інтригу. У мережі з'ясували, що йдеться про Вікторію Кузнецову – учасницю 16-го сезону популярного шоу МастерШеф родом із Коломиї.

Під час телевізійних ефірів дівчина охоче ділилася власною історією та великими планами на кулінарне майбутнє.

Я жила майже все життя в Харкові. З 2015 року була в ЗСУ штурманом. А зараз мрію відкрити свою пекарню з концепцією "хліб, масло, кава",

– розповідала дівчина на зйомках.

За матеріалами слідства, з квітня до серпня 2025 року військовослужбовиця за документами перебувала на стаціонарному лікуванні. Проте замість лікарняних палат вона їздила між Києвом, Харковом і Одещиною, вирішувала власні справи та виборювала кулінарну першість перед камерами.



Вікторія Кузнецова на МастерШеф-16 / Фото з інстаграму woodvictoria

Унаслідок цього державі завдано збитків на майже 250 тисяч гривень. Працівники ДБР також перевіряють можливу причетність до оборудки інших осіб. Зокрема, встановлюють, чи сприяли посадовці військово-медичного закладу оформленню документів про стаціонарне лікування без фактичного перебування пацієнтки в лікарні,

– йдеться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування. Працівники ДБР встановлюють усі обставини справи та можливих співучасників. Викриття відбулося у взаємодії зі Службою безпеки України.

Популярний проєкт МастерШеф уже не вперше потрапляє у резонансні скандали. Чого варте лише гучне інтерв'ю судді Ольги Мартиновської, де вона приголомшила публіку розповідями про знущання з тварин.