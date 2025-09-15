У Львові стартувала перша виставка, присвячена пам'яті відомого скульптора Ярослава Мотика, який помер навесні 2025 року.

Експозиція називається "Замилування" і проходить в артцентрі Павла Гудімова "Я Галерея" у Львові, передає Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку yagallery.

Так, на виставці представлені різні напрями творчості Мотика: мала пластика, рисунки, еротичні та міфологічні серії, світлини 1980-х років, а також твори експромти, створені ним наприкінці життя.

"Замилування" відбувається в рамках Львівського тижня скульптури 2025 "Діалоги" та символічно представлений у діалозі з другою виставкою – дружини скульптора Ярослави Мотики – у "Я Галерея Пентхаус".

Для довідки! Ярослава є майстринею художньої кераміки та графіки, а їхня зі скульптором донька Мар'яна викладає у Львівській національній академії мистецтв. Дівчина є майстринею живопису та графіки.

Зауважимо, що виставка, присвячена пам'яті Ярослава Мотика, триватиме до 30 листопада.

Що відомо про Ярослава Мотика?