"Вперше після смерті відомого скульптора": у Львові відкрили виставку пам'яті Ярослава Мотика
- У Львові відкрили виставку пам'яті скульптора Ярослава Мотика, яка триватиме до 30 листопада 2025 року.
- На виставці "Замилування" представлені різні напрями творчості Мотика, у тому числі мала пластика, рисунки та еротичні серії.
У Львові стартувала перша виставка, присвячена пам'яті відомого скульптора Ярослава Мотика, який помер навесні 2025 року.
Експозиція називається "Замилування" і проходить в артцентрі Павла Гудімова "Я Галерея" у Львові, передає Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку yagallery.
Так, на виставці представлені різні напрями творчості Мотика: мала пластика, рисунки, еротичні та міфологічні серії, світлини 1980-х років, а також твори експромти, створені ним наприкінці життя.
"Замилування" відбувається в рамках Львівського тижня скульптури 2025 "Діалоги" та символічно представлений у діалозі з другою виставкою – дружини скульптора Ярослави Мотики – у "Я Галерея Пентхаус".
Для довідки! Ярослава є майстринею художньої кераміки та графіки, а їхня зі скульптором донька Мар'яна викладає у Львівській національній академії мистецтв. Дівчина є майстринею живопису та графіки.
Зауважимо, що виставка, присвячена пам'яті Ярослава Мотика, триватиме до 30 листопада.
Що відомо про Ярослава Мотика?
- Він народився 10 січня 1943 року в селі Староміщина в Тернопільській області. Дитинство провів у Львові, де навчався у художній школі, а згодом закінчив Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва. Його дипломна робота – скульптура "Лілея" (1966) – і досі прикрашає ставок у Стрийському парку.
- Митець працював у станковій, монументальній та декоративній скульптурі, художній кераміці та пластиці малих форм. У 1972 році став лауреатом Шевченківської премії.
- Серед його найвідоміших робіт – пам'ятник Євгену Коновальцю в Жовкві, леви біля входу до Львівської ратуші, монумент Маркіянові Шашкевичу в Нестаничах, Покрова Божої Матері в Буську та пам'ятник до 1000-ліття хрещення Русі в Бельгії. Також Мотика створив меморіали, які стоять на Личаківському та Байковому кладовищах.
- Скульптор помер 1 березня 2025 року у 82 роки.