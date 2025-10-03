6 жовтня російська оперна співачка Анна Нетребко разом з Трансільванським філармонічним оркестром мала виступити в Румунії, проте концерт у місті Клуж-Напока скасували.

Також їй повинні були надати звання Почесного доктора Національної музичної академії імені Георге Діми, але за публічну підтримку політики Росії Україна застосувала проти Анни Нетребко санкції. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України. Пише Show 24 з посиланням на телеграм-канал МЗС.

Скасувати концерт Анни Нетребко вдалося завдяки зусиллям Посольства України в Румунії. Українські дипломати звернулися до ректора Національної музичної академії, до румунських державних і місцевих установ – зокрема Міністерства закордонних справ та Міністерства культури. До справи до того ж долучилися активісти.

Як вважають в Міністерстві закордонних справ України, скасувавши виступ Нетребко, Румунія показала підтримку та солідарність з нашою країною. Таким чином румунська сторона дала зрозуміти, що не дозволяє Росії використовувати культурні заходи для свого впливу.

Допоки РФ продовжує свою загарбницьку та криваву війну, а її військові щодня вчиняють воєнні злочини, міжнародна ізоляція має тривати. Культура не може бути інструментом для відбілювання репутації агресора,

– наголосили в МЗС України.

Водночас у Великій Британії, попри численні протести, на 2026 рік заплановано сольний виступ Анни Нетребко в Королівській опері у Лондоні. Про це йдеться на сайті The Royal Ballet and Opera. Напередодні, 11 вересня, вона виступила в цій лондонській опері з нагоди відкриття нового оперного сезону. Усі квитки на ту подію були розпродані.

Що відомо про Анну Нетребко?