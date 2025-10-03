6 октября российская оперная певица Анна Нетребко вместе с Трансильванским филармоническим оркестром должна была выступить в Румынии, однако концерт в городе Клуж-Напока отменили.

Также ей должны были предоставить звание Почетного доктора Национальной музыкальной академии имени Георге Димы, но за публичную поддержку политики России Украина применила против Анны Нетребко санкции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины. Пишет Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал МИД.

Отменить концерт Анны Нетребко удалось благодаря усилиям Посольства Украины в Румынии. Украинские дипломаты обратились к ректору Национальной музыкальной академии, к румынским государственным и местным учреждениям – в частности Министерству иностранных дел и Министерству культуры. К делу к тому же присоединились активисты.

Как считают в Министерстве иностранных дел Украины, отменив выступление Нетребко, Румыния показала поддержку и солидарность с нашей страной. Таким образом румынская сторона дала понять, что не позволяет России использовать культурные мероприятия для своего влияния.

Пока РФ продолжает свою захватническую и кровавую войну, а ее военные ежедневно совершают военные преступления, международная изоляция должна продолжаться. Культура не может быть инструментом для отбеливания репутации агрессора,

– отметили в МИД Украины.

В то же время в Великобритании, несмотря на многочисленные протесты, на 2026 год запланировано сольное выступление Анны Нетребко в Королевской опере в Лондоне. Об этом говорится на сайте The Royal Ballet and Opera. Накануне, 11 сентября, она выступила в этой лондонской опере по случаю открытия нового оперного сезона. Все билеты на то событие были распроданы.

Что известно об Анне Нетребко?