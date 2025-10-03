Также ей должны были предоставить звание Почетного доктора Национальной музыкальной академии имени Георге Димы, но за публичную поддержку политики России Украина применила против Анны Нетребко санкции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины. Пишет Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал МИД.
Отменить концерт Анны Нетребко удалось благодаря усилиям Посольства Украины в Румынии. Украинские дипломаты обратились к ректору Национальной музыкальной академии, к румынским государственным и местным учреждениям – в частности Министерству иностранных дел и Министерству культуры. К делу к тому же присоединились активисты.
Как считают в Министерстве иностранных дел Украины, отменив выступление Нетребко, Румыния показала поддержку и солидарность с нашей страной. Таким образом румынская сторона дала понять, что не позволяет России использовать культурные мероприятия для своего влияния.
Пока РФ продолжает свою захватническую и кровавую войну, а ее военные ежедневно совершают военные преступления, международная изоляция должна продолжаться. Культура не может быть инструментом для отбеливания репутации агрессора,
– отметили в МИД Украины.
В то же время в Великобритании, несмотря на многочисленные протесты, на 2026 год запланировано сольное выступление Анны Нетребко в Королевской опере в Лондоне. Об этом говорится на сайте The Royal Ballet and Opera. Накануне, 11 сентября, она выступила в этой лондонской опере по случаю открытия нового оперного сезона. Все билеты на то событие были распроданы.
Что известно об Анне Нетребко?
- Это российская оперная певица. Как известно, она сейчас живет в Австрии, где получила второе гражданство.
- На президентских выборах в 2012 году Анна Нетребко была доверенным лицом Владимира Путина.
- В 2014 году она встретилась с пророссийским политиком и коллаборационистом Олегом Царевым, вручив ему чек на 1 миллион рублей для помощи Донецкому национальному театру оперы и балета им. Анатолия Соловьяненко. У оперной певицы с того времени, к тому же, есть фото с сепаратистским флагом так называемой "Новороссии".
- В начале полномасштабного вторжения она воздержалась от комментариев. Однако в конце марта 2022 года, под общественным давлением, Нетребко опубликовала пост в фейсбуке, где отметила, что категорически осуждает войну в Украине и не связана ни с одним российским лидером.
- Несмотря на все, Анна отмечала, что любит Россию.