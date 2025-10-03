Также ей должны были предоставить звание Почетного доктора Национальной музыкальной академии имени Георге Димы, но за публичную поддержку политики России Украина применила против Анны Нетребко санкции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины. Пишет Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал МИД.

Отменить концерт Анны Нетребко удалось благодаря усилиям Посольства Украины в Румынии. Украинские дипломаты обратились к ректору Национальной музыкальной академии, к румынским государственным и местным учреждениям – в частности Министерству иностранных дел и Министерству культуры. К делу к тому же присоединились активисты.

Как считают в Министерстве иностранных дел Украины, отменив выступление Нетребко, Румыния показала поддержку и солидарность с нашей страной. Таким образом румынская сторона дала понять, что не позволяет России использовать культурные мероприятия для своего влияния.

Пока РФ продолжает свою захватническую и кровавую войну, а ее военные ежедневно совершают военные преступления, международная изоляция должна продолжаться. Культура не может быть инструментом для отбеливания репутации агрессора,

– отметили в МИД Украины.

В то же время в Великобритании, несмотря на многочисленные протесты, на 2026 год запланировано сольное выступление Анны Нетребко в Королевской опере в Лондоне. Об этом говорится на сайте The Royal Ballet and Opera. Накануне, 11 сентября, она выступила в этой лондонской опере по случаю открытия нового оперного сезона. Все билеты на то событие были распроданы.

