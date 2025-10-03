Також їй повинні були надати звання Почесного доктора Національної музичної академії імені Георге Діми, але за публічну підтримку політики Росії Україна застосувала проти Анни Нетребко санкції. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України. Пише Show 24 з посиланням на телеграм-канал МЗС.

Цікаво Погодилась за 200 гривень, – Леся Нікітюк зізналась, хто допомагає їй з сином під час роботи

Скасувати концерт Анни Нетребко вдалося завдяки зусиллям Посольства України в Румунії. Українські дипломати звернулися до ректора Національної музичної академії, до румунських державних і місцевих установ – зокрема Міністерства закордонних справ та Міністерства культури. До справи до того ж долучилися активісти.

Як вважають в Міністерстві закордонних справ України, скасувавши виступ Нетребко, Румунія показала підтримку та солідарність з нашою країною. Таким чином румунська сторона дала зрозуміти, що не дозволяє Росії використовувати культурні заходи для свого впливу.

Допоки РФ продовжує свою загарбницьку та криваву війну, а її військові щодня вчиняють воєнні злочини, міжнародна ізоляція має тривати. Культура не може бути інструментом для відбілювання репутації агресора,

– наголосили в МЗС України.

Водночас у Великій Британії, попри численні протести, на 2026 рік заплановано сольний виступ Анни Нетребко в Королівській опері у Лондоні. Про це йдеться на сайті The Royal Ballet and Opera. Напередодні, 11 вересня, вона виступила в цій лондонській опері з нагоди відкриття нового оперного сезону. Усі квитки на ту подію були розпродані.

Що відомо про Анну Нетребко?