Також їй повинні були надати звання Почесного доктора Національної музичної академії імені Георге Діми, але за публічну підтримку політики Росії Україна застосувала проти Анни Нетребко санкції. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України. Пише Show 24 з посиланням на телеграм-канал МЗС.
Скасувати концерт Анни Нетребко вдалося завдяки зусиллям Посольства України в Румунії. Українські дипломати звернулися до ректора Національної музичної академії, до румунських державних і місцевих установ – зокрема Міністерства закордонних справ та Міністерства культури. До справи до того ж долучилися активісти.
Як вважають в Міністерстві закордонних справ України, скасувавши виступ Нетребко, Румунія показала підтримку та солідарність з нашою країною. Таким чином румунська сторона дала зрозуміти, що не дозволяє Росії використовувати культурні заходи для свого впливу.
Допоки РФ продовжує свою загарбницьку та криваву війну, а її військові щодня вчиняють воєнні злочини, міжнародна ізоляція має тривати. Культура не може бути інструментом для відбілювання репутації агресора,
– наголосили в МЗС України.
Водночас у Великій Британії, попри численні протести, на 2026 рік заплановано сольний виступ Анни Нетребко в Королівській опері у Лондоні. Про це йдеться на сайті The Royal Ballet and Opera. Напередодні, 11 вересня, вона виступила в цій лондонській опері з нагоди відкриття нового оперного сезону. Усі квитки на ту подію були розпродані.
Що відомо про Анну Нетребко?
- Це російська оперна співачка. Як відомо, вона зараз мешкає в Австрії, де отримала друге громадянство.
- На президентських виборах у 2012 році Анна Нетребко була довіреною особою Володимира Путіна.
- У 2014 році вона зустрілася з проросійським політиком і колаборантом Олегом Царьовим, вручивши йому чек на 1 мільйон рублів для допомоги Донецькому національному театру опери та балету ім. Анатолія Солов'яненка. В оперної співачки з того часу, до того ж, є фото з сепаратистським прапором так званої "Новоросії".
- На початку повномасштабного вторгнення вона утрималася від коментарів. Проте наприкінці березня 2022 року, під суспільним тиском, Нетребко опублікувала допис у фейсбуці, де зазначила, що категорично засуджує війну в Україні й не пов'язана з жодним російським лідером.
- Попри все, Анна наголошувала, що любить Росію.