Согласилась за 200 гривен, – Леся Никитюк призналась, кто помогает ей с сыном во время работы

Звезда призналась, что сначала волновалась за то, что будет трудно совместить материнство и работу, однако все получилось лучше, чем себе представляла, пишет Show24.

Телеведущая эксклюзивно в интервью 24 Каналу поделилась, что больше всего с малышом ей помогает мама. Более того, Никитюк в шутку даже назвала цену, которую якобы платит женщине.

Господь дал моей маме здоровья и сил. Поэтому мамочка, богиня нашей семьи, с большой радостью и за 200 гривен в час согласилась посидеть с внуком. Шучу! Мама Кэт очень помогла,

– сказала Леся.

Кроме того, молодой мамочке также помогает невестка, которая вместе с мамой звезды проводили время за уходом малыша. Ведущая подытожила, что во время съемок нового сезона шоу "Кто сверху?" трудностей не возникало. Однако Никитюк должна была отрываться от работы на сцеживание грудного молока для сына.

Леся Никитюк со своим избранником и сыном / Фото из инстаграма ведущей

Каким будет новый сезон "Кто сверху?" и какой курьезный случай произошел с Лесей во время съемок – читайте в эксклюзивном интервью.

Что известно о материнстве Леси Никитюк?