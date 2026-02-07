Лірично та оригінально: відео виступів всіх фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026
- У фіналі Нацвідбору на Євробачення-2026 взяли участь 10 фіналістів, кожен з яких представив свої унікальні номери.
- Півфінали Євробачення-2026 відбудуться 12 та 14 травня, а гранд-фінал - 16 травня, з участю України у другому півфіналі.
Усі 10 фіналістів уже показали публіці та суддям свої номери, з якими вони хочуть представляти Україну на Євробаченні. Кожен із артистів вирізняється, що робить цьогорічний відбір по-справжньому ункікальним.
Як і минулого року, підтримати улюбленого співака можна було за допомогою СМС-повідомлення та голосування у застосунку Дія (голосувати могли всі українці, віком від 14 років), передає 24 Канал.
Цьогоріч в Україні дуже складна ситуація з відключеннями світла, тому очевидно, що далеко не в усіх була можливість подивитись виступи фіналістів у прямому ефірі. Тож, якщо ви пропустили фінал Національного відбору, то нижче можете переглянути всі номери учасників.
Виступи фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026
Valeriya Force – Open Our Hearts (Нацвідбір на Єробачення-2026): дивіться відео онлайн
Molodi – THE LEGENDS (Нацвідбір на Єробачення-2026): дивіться відео онлайн
Monokate – TYT (Нацвідбір на Єробачення-2026): дивіться відео онлайн
The Elliens – Crawling whispers (Нацвідбір на Єробачення-2026): дивіться відео онлайн
Laud – Lightkeeper (Нацвідбір на Єробачення-2026): дивіться відео онлайн
Leléka – "Рідним" (Нацвідбір на Єробачення-2026): дивіться відео онлайн
Mr. Vel – Do or Done (Нацвідбір на Єробачення-2026): дивіться відео онлайн
KHAYAT – "Герци" (Нацвідбір на Єробачення-2026): дивіться відео онлайн
Jerry Heil – CATHARTICUS (prayer) (Нацвідбір на Єробачення-2026): дивіться відео онлайн
"ЩукаРиба" – "Моя земля" (Нацвідбір на Єробачення-2026): дивіться відео онлайн
Що відомо про Євробачення-2026?
- Цього року півфінали ювілейного спіовчого конкурсу заплановані на 12 та 14 травня, а гранд-фінал – на 16 травня.
- Україна виступатиме у другій половині другого півфіналу.
- З минулого року у Європі розгорівся скандал через участь Ізраїлю у конкурсі. Європейська мовна спілка довго ухвалювала рішення. Від так, країні дозволили виступити. Її представлятиме 27-річний співак Ноам Беттан.
- Пісню, з якою Ноам Беттан виступатиме на сцені Євробачення, обере внутрішній комітет. Очікується, що композиція буде на івриті та англійською, також у ній звучатиме французька мова.