На фронті загинув відомий рекламний режисер Віталій Кокошко

Війна забрала життя рекламного режисера Віталія Кокошко. Чоловік також був власником агенції-студії "Кінограф".

Військовий служив у 72 окремій механізованій бригаді. Про загибель Віталія Кокошко у вівторок, 25 лютого, повідомила його донька, передає 24 Канал з посиланням на допис Ольги Кокошко.

Новини до теми На фронті загинув режисер Станіслав Притула

Що відомо про Віталія Кокошко

Донька загиблого каже, що про деталі, коли та де можна буде попрощатися з військовим, повідомлять згодом.

Мій тато був людиною великої душі й серця, тому наші душі й серця так сильно болять від його втрати. Дякую за підтримку. Слава Україні! Героям слава,

– додає дівчина.

Нагадаємо, що 11 лютого також стало відомо про смерть відомого українського режисера, журналіста та військовослужбовця Ярослава Шапочки. Військовий загинув під час бойових дій, виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною.

З березня 2023 року його вважали зниклим безвісти. Родина та друзі сподівалися на повернення Ярослава. Однак, в Інституті масової інформації повідомили, що чоловік загинув приблизно 20 або 21 березня того ж року біля Бахмута, що на Донеччині.