Военный служил в 72 отдельной механизированной бригаде. О гибели Виталия Кокошко во вторник, 25 февраля, сообщила его дочь, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Ольги Кокошко.

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Что известно о Виталии Кокошко

Дочь погибшего говорит, что о деталях, когда и где можно будет попрощаться с военным, сообщат позже.

Мой папа был человеком большой души и сердца, поэтому наши души и сердца так сильно болят от его потери. Спасибо за поддержку. Слава Украине! Героям слава,

– добавляет девушка.

Напомним, что 11 февраля также стало известно о смерти известного украинского режиссера, журналиста и военнослужащего Ярослава Шапочки. Военный погиб во время боевых действий, выполняя свой долг перед Родиной.

С марта 2023 года его считали пропавшим без вести. Семья и друзья надеялись на возвращение Ярослава. Однако, в Институте массовой информации сообщили, что мужчина погиб примерно 20 или 21 марта того же года возле Бахмута, что в Донецкой области.