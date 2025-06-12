"Спогади розблоковано": Козловський перевипустив свій легендарний хіт "Небо плаче грозами"

Віталій Козловський перевипустив свою легендарну пісню "Небо плаче грозами", яка вийшла у далекому 2006 році. Трек вже можна послухати на всіх цифрових майданчиках.

Пісню написали Андрій Бакун та Валерія Серова, а до створення музики також долучився Володимир Бебешко, пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Козловського. Співак зізнався, що це для нього особлива прем'єра.

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Віталій Козловський зазначив, що майже через 20 років після прем'єри пісня "Небо плаче грозами" звучить так само, але наповнена іншими сенсами. Він наголосив, що змінився, тому виконує її з новим відчуттям. Річ у тім, що тепер співак знає, що навіть після найсильнішої бурі виходить сонце.

Для мене сьогодні особлива прем'єра. "Небо плаче грозами" – пісня, як щоденник моєї юності, одна з історій, з якої почався мій музичний шлях у далекому 2006 році. Сьогодні, коли минуло майже 20 років, це вже не просто пісня про кохання – це пам'ять про безтурботне життя, про мир, про ті миті, коли світ здавався легким, добрим і коли стільки всього ще було попереду,

– зауважив Козловський.

Віталій Козловський – "Небо плаче грозами": слухайте пісню онлайн

Реакція мережі

Шанувальники та зірки привітали Віталія Козловського з прем'єрою:

"Аполлон! І наша ще одна улюблена пісня!", – написала Ольга Сумська.

"Я пам'ятаю, як ходила на Петрівку, щоб купити альбом "Нерозгадані сни". Вітаю з прем'єрою! Спогади розблоковано", – написала Раміна Есхакзай.

"Обожнюю цю пісню. Слухала її у шкільні роки, а тепер слухаємо разом із донечкою".

"Клас! І ще дуже чекаємо "Шекспіра" українською".

"Аж захотілось увімкнути альбом "Нерозгадані сни".

"Улюблена пісня у роки студентського життя. І нехай гроза життя скоріше пройде!"

Нагадаємо, що Віталій Козловський сплатив борг Ігорю Кондратюку та повернув права на свої пісні. Так, нещодавно співак випустив українську версію "Пінаколади" і вже встиг виступити на різних подіях.