Повернення Віталія Козловського: старі-нові хіти, вибух у мережі та "зіркова хвороба"

Останніми тижнями новинну стрічку заполонив Віталій Козловський. Співак отримав друге дихання та увірвався в шоубізнес з "Пінаколадою", що нарешті зазвучала українською мовою. Тепер фани чекають на наступні оновлені хіти, а в мережі обговорюють, чия це заслуга: колишнього наставника чи все-таки виконавця і його команди, що вміло підхопила хвилю?

Show 24 розповість все, що відомо про повернення Козловського. Від початку конфлікту аж до повернення артиста на велику сцену.

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Конфлікт з Кондратюком і багатомільйонний борг

Віталій Козловський став відомий українцям, коли переміг на "Караоке на майдані", а згодом і в телепроєкті "Шанс". Це сталось у далекому 2003 році, – і саме з цього часу почалась його історія як музиканта й виконавця.

Після тріумфу в "Шансі" кар'єрою Козловського почав займатись продюсер Ігор Кондратюк. Так 20 років тому вийшли славнозвісні, але російськомовні, хіти: "Пинаколада", "Холодная ночь", "Мое море", "Знаєш". Авторські права на ці пісні належали продюсеру.



Ігор Кондратюк і Віталій Козловський / Фото з фейсбуку

У 2012 році Віталій Козловський та Ігор Кондратюк завершили співпрацю й розірвали контракт. За словами співака, він пропонував Кондратюку робити виплати з кожного концерту, але той не погодився. А коли Віталій почав виконувати пісні, які юридично йому не належали, в його бік "полетіли" судові позови за порушення авторських прав.

Артист програв суди та був винний Ігорю Кондратюку близько 3 мільйонів гривень. За права на кожну з пісень наставник начебто вимагав ще по 5 тисяч доларів.

Конфлікт з виплатами тягнувся роками. Він став ще гучніший, коли Козловський мобілізувався. З картки Віталія начебто списували чи не всю його військову зарплатню на погашення виконавчих проваджень. Це його турбувало, адже він не міг долучатись до забезпечення підрозділу.

Віталій звернувся до колишнього наставника й попросив призупинити стягнення, але йому відмовили. Ігор Кондратюк тоді назвав експідопічного "брехуном": за словами продюсера, на його користь стягувалось не більше 5 тисяч, що точно не є сумою зарплати чи навіть її більшої частини.

"Пінаколада" повернулась: тепер ще краща

З часом публічний конфлікт затих, хоч кожен час до часу давав свої коментарі з цього приводу. Та вже 6 травня 2025 року стало відомо: мільйонні борги сплачено, справа офіційно закрита, а каталог пісень перейшов до Віталія Козловського в повному обсязі. Щоб виплатити кошти, співак наважився продати батьківську квартиру.

Повернення артиста відбулось на шоу "Нашебачення 2". Віталій постав у своєму ж образі з нульових, коли мав довге волосся. Вперше за тривалий час фани почули старий хіт "Пінаколада".

За свою свободу потрібно боротися. Нарешті – всі мої пісні тепер мої. Це тільки початок. Ще хочу подякувати від щирого серця Ігорю Кондратюку. Ігорю, дякую вам. І до побачення,

– сказав Віталій Козловський.

Віталій Козловський – "Пінаколада": дивіться відео

Цей виступ став шалено вірусним і спричинив вибух у соцмережах. "Пінаколада" лунала просто всюди. Варто було пісні зазвучати українською, стати "сповненою сексом" (а не лише "крапелькою", як у попередній версії), як Козловський знову повернув собі статус популярного та жаданого артиста, що підкорює сцену. Зрозуміло, що за цим кроком вийшла й студійна версія "Пінаколади", що була на вершині українських музичних чартів.

Коментарі відомих продюсерів і режисерів

Поки мережа в захваті від "Пінаколади", найвідданіші фани чекають на "Шекспіра" та інші хіти українською мовою. Тим часом думки в обговореннях розділилися. Наприклад, режисеру Олегу Боднарчуку все-таки здалося, що шум навколо "Пінаколади", – це перемога Кондратюка.

Мені здається те, що відбулося нещодавно з Козловським, швидше тріумф Кондратюка, ніж Віталія. Вдумайтеся, люди відгукнулися на старі улюблені пісні спродюсовані Ігорем, але ж Віталій після того скандалу співав ще 12 років і… Більше турбує, що буде далі, коли камбеки відлунають? Чи є у Віталія ще одна квартира, яку можна продати, щоб вмовити Ігоря ще наклепати "Пінаколад" та "Шекспірів"?

– написав Боднарчук.

Натомість продюсер Полякової Михайло Ясинський вважає, що Кондратюк забезпечив суперперезапуск для колишнього підопічного. І йому це може дуже не подобатися. Він відзначив і команду артиста й самого Віталія, який повернувся у своїй найкращій формі.

Ідея полягала в тому, щоб покарати непокірного підлеглого артиста, а по факту це друге народження. Навіть, якби це іронічно не звучало, другий шанс! Саме ця пауза, яка затягнулася точнісінько саме до моменту, коли ціле покоління, яке пам'ятає ці пісні, досягли певного віку, і не більше, щоб відриватися під них саме так, як вони роблять зараз – це справжня магія, і пан Кондратюк несвідомо, своїми діями, її творець,

– вважає Ясинський.

Цікаво, що Ігор Кондратюк тут втрутився в обговорення й зазначив, що ця історія – про його нелюбов до "порушників законів і брехунів" і додав, що йому точно не подобаються "зіркові хвороби", натякаючи на Віталія.

В очікуванні хітів: що буде далі

Віталій Козловський вже займається перекладами своїх старих хітів та інтригує фанів. Як казав сам артист, для нього це можливість виправити свої неграмотні помилки в російськомовних версіях. Саме тому в оновленому "Шекспірі" один з рядків звучатиме так: "Шекспір писав би не про нас". Також повернеться пісня "Красота-розлука".

Водночас цікаво й те, чи буде артист працювати над створенням абсолютно нового матеріалу. Адже старий каталог колись і закінчиться, а чи викликатиме він такий захват в аудиторії протягом багатьох років – невідомо. Тим паче перше місце в чарті Apple Music підкорити так і не вдалося. Далі буде...