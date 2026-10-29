Show24 Українські зірки Робить все, щоб я реалізувався як чоловік, – Козловський розкрив секрет свого щасливого шлюбу
29 жовтня, 17:53
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Робить все, щоб я реалізувався як чоловік, – Козловський розкрив секрет свого щасливого шлюбу

Софія Хомишин

Співак Віталій Козловський відверто розповів про сімейне життя зі своєю дружиною Юлією Бакуменко. Артист зізнався, що його щастя тримається на мудрості коханої, яка в усьому його підтримує.

Розмова про особисте відбулася за лаштунками розважального шоу "Хто зверху?", яке виходить щочетверга на "Новому каналі", передає 24 Канал.

Стосунки вимагають зусиль, особливо коли ти живеш у шаленому ритмі шоубізнесу з постійними роз'їздами та плітками. Проте поруч із правильною людиною всі труднощі можна пройти значно легше. Співак зазначив, що дуже довго шукав свою другу половинку і нарешті знайшов ту саму особливу жінку. І сьогодні найціннішим у своєму житті він називає сім'ю, дружину та затишний дім.

Моя дружина – розумна, мудра, особлива. Вона дуже любить мене і робить все для того, щоб я був реалізований як чоловік,
– зазначив Віталій Козловський.

За словами зірки, кохана ніколи не заважала його кар'єрі, а лише сприяла розвитку. І завдяки родині у Віталія є місце, де він може бути собою.

Для нас найкращий ритуал, що може бути, – створювати невимушену обстановку, в якій комфортно всім. Де тебе розуміють, приймають, почують у будь-якому стані,
– додав артист.

Віталій Козловський з сином і дружиною / Фото з інстаграм-сторінки yuliabakumenko

Нагадаємо, що Віталій та Юлія виховують спільного сина Оскара, який зворушливо підтримує зіркового тата перед концертами.

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