Робить все, щоб я реалізувався як чоловік, – Козловський розкрив секрет свого щасливого шлюбу
Співак Віталій Козловський відверто розповів про сімейне життя зі своєю дружиною Юлією Бакуменко. Артист зізнався, що його щастя тримається на мудрості коханої, яка в усьому його підтримує.
Розмова про особисте відбулася за лаштунками розважального шоу "Хто зверху?", яке виходить щочетверга на "Новому каналі", передає 24 Канал.
Стосунки вимагають зусиль, особливо коли ти живеш у шаленому ритмі шоубізнесу з постійними роз'їздами та плітками. Проте поруч із правильною людиною всі труднощі можна пройти значно легше. Співак зазначив, що дуже довго шукав свою другу половинку і нарешті знайшов ту саму особливу жінку. І сьогодні найціннішим у своєму житті він називає сім'ю, дружину та затишний дім.
Моя дружина – розумна, мудра, особлива. Вона дуже любить мене і робить все для того, щоб я був реалізований як чоловік,
– зазначив Віталій Козловський.
За словами зірки, кохана ніколи не заважала його кар'єрі, а лише сприяла розвитку. І завдяки родині у Віталія є місце, де він може бути собою.
Для нас найкращий ритуал, що може бути, – створювати невимушену обстановку, в якій комфортно всім. Де тебе розуміють, приймають, почують у будь-якому стані,
– додав артист.
Нагадаємо, що Віталій та Юлія виховують спільного сина Оскара, який зворушливо підтримує зіркового тата перед концертами.