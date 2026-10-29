Делает все, чтобы я реализовался как мужчина, – Козловский раскрыл секрет своего счастливого брака

Разговор о личной жизни состоялся за кулисами развлекательного шоу "Кто сверху?", которое выходит каждый четверг на "Новом канале", сообщает "24 Канал".

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Отношения требуют усилий, особенно когда ты живешь в бешеном ритме шоу-бизнеса с постоянными разъездами и сплетнями. Однако рядом с правильным человеком все трудности можно преодолеть гораздо легче. Певец отметил, что очень долго искал свою вторую половинку и наконец-то нашел ту самую особенную женщину. И сегодня самым ценным в своей жизни он называет семью, жену и уютный дом.

Моя жена – умная, мудрая, особенная. Она очень любит меня и делает все для того, чтобы я реализовался как мужчина– отметил Виталий Козловский.

По словам звезды, любимая никогда не мешала его карьере, а только способствовала развитию. И благодаря семье у Виталия есть место, где он может быть самим собой.

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Для нас лучший ритуал, что может быть, – создавать непринужденную обстановку, в которой всем комфортно. Где тебя понимают, принимают, услышат в любом состоянии– добавил артист.

Виталий Козловский с сыном и женой / Фото со страницы в инстаграме yuliabakumenko

Напомним, что Виталий и Юлия воспитывают общего сына Оскара, который трогательно поддерживает своего знаменитого папу перед концертами.