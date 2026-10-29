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Робить все, щоб я реалізувався як чоловік, – Козловський розкрив секрет свого щасливого шлюбу

Софія Хомишин
Віталій Козловський розкрив секрети свого шлюбу

Віталій Козловський з сином Оскаром і дружиною / Фото з інстаграм-сторінки yuliabakumenko

Співак Віталій Козловський відверто розповів про сімейне життя зі своєю дружиною Юлією Бакуменко. Артист зізнався, що його щастя тримається на мудрості коханої, яка в усьому його підтримує.

Розмова про особисте відбулася за лаштунками розважального шоу "Хто зверху?", яке виходить щочетверга на "Новому каналі", передає 24 Канал.

 
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Стосунки вимагають зусиль, особливо коли ти живеш у шаленому ритмі шоубізнесу з постійними роз'їздами та плітками. Проте поруч із правильною людиною всі труднощі можна пройти значно легше. Співак зазначив, що дуже довго шукав свою другу половинку і нарешті знайшов ту саму особливу жінку. І сьогодні найціннішим у своєму житті він називає сім'ю, дружину та затишний дім.

Моя дружина – розумна, мудра, особлива. Вона дуже любить мене і робить все для того, щоб я був реалізований як чоловік– зазначив Віталій Козловський.

За словами зірки, кохана ніколи не заважала його кар'єрі, а лише сприяла розвитку. І завдяки родині у Віталія є місце, де він може бути собою.

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Для нас найкращий ритуал, що може бути, – створювати невимушену обстановку, в якій комфортно всім. Де тебе розуміють, приймають, почують у будь-якому стані– додав артист.

Віталій Козловський з сином і дружиною / Фото з інстаграм-сторінки yuliabakumenko

Нагадаємо, що Віталій та Юлія виховують спільного сина Оскара, який зворушливо підтримує зіркового тата перед концертами.

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